Gotta: "Brian Clough ha portato alla vittoria squadre poco considerate"

Roberto Gotta, giornalista di Fox Sports, a MC Sport Live Show ha parlato di Brian Clough, allenatore che ha scritto la storia del calcio: "Clough ha portato squadre di poco conto a vincere titoli inglesi come Derby County e Nottingham Forrest, con cui vinse anche due Champions League. Il personaggio è questo, ha portato squadre poco considerate e grandi vittorie. E' stato anche un grande attaccante che pretendeva il massimo da tutti e non stava particolarmente simpatico ai suoi compagni di squadra. E' uno che sempre agito a modo suo e oggi gli sarebbe stato difficile. Mourinho per certi versi è stato paragonato proprio a Brian Clough. Era un allenatore che pretendeva la correttezza dai suoi giocatori e se c'era un allenatore contro cui non era il caso di applicare tattiche sospette era proprio lui perché perdeva completamente il senno".

Come ti spieghi la mancanza nel calcio di oggi degli allenatori inglesi?

"Sono vittime di un senso latente di inferiorità nei confronti del calcio del resto del mondo. Un senso di inferiorità che veniva allargato anche a questioni che a noi sembravano ridicole. Sono in soggezione per tutto ciò che viene fatto non da loro".

Di dinastie lunghe come quella di Brian Clough se ne trovano molte in Inghilterra. Qual è l'aspetto che rende possibile questo aspetto?

"Anche in Inghilterra adesso arriva la frenesia sugli allenatori anche perché tra restare in Premier League o retrocedere c'è una notevole differenza. C'è la capacità di leggere la situazione in maniera diversa rispetto ad altre realtà. David Wagner sarebbe davvero una bella scelta per il Fulham. Se la squadra dovesse retrocedere non crollerebbero le presenze allo stadio perché andare in quell'impianto è sempre bello".

Manchester United, Solskjær è un allenatore straordinario o solo un abbaglio?

"Il rendimento dello United era stato così assurdo e straordinario da far nascere il dubbio che non potesse durare a lungo questa cosa. Perdendo due partite Solskjær è diventato umano e sta facendo comunque rendere al massimo la squadra. Quindi come allenatore Solskjær è più valutabile ora di prima. E' stato capace di dare fiducia ai giocatori e ha riportato l'impronta dello United".