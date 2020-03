Governatore Banca d'Italia: "Risponderemo alla crisi. Lagarde? BCE determinata a fare ciò che serve"

vedi letture

Il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha parlato ai microfoni di LA7. “Probabilmente ci troveremo in una situazione diversa rispetto alla crisi, ma avremo una capacità di rispondere che arriverà dal settore pubblico e dalle imprese. Dobbiamo garantire che non ci siano perdite rilevanti né di posti di lavoro né di capacità produttiva. Nel nuovo mondo dopo la crisi avremo metodi di lavoro e servizi diversi rispetto a quelli a cui siamo stati abituati. È prematuro parlare di scenari, c’è una fase di emergenza, vogliamo tranquillizzare tutti, siamo presenti, i redditi saranno tutelati. Ovviamente ci sarà un mondo molto diverso, è una crisi globale, nel breve periodo costa in termini di attività produttive e consumi, dovremo essere capaci di rimettere in moto le economie in tempi brevi e più rapidamente possibile. L'Euro è la nostra moneta, bisogna avere fiducia, cercheremo di mantenerla”.