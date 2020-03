Governatore Basilicata: "Decreto quarantena? Avrei preferito avere torto. Non volevo offendere"

Intervistato da Il Corriere del Mezzogiorno, il governatore della Basilicata, Vito Bardi, ha parlato della scelta di mettere in quarantena chi rientrava dalla Lombardia: "Avrei voluto avere torto, questo avrebbe significato che le precauzioni per la pandemia in atto non erano necessarie. Ma purtroppo non è stato così. Quell’ordinanza fu firmata per un motivo ben preciso. Il rischio era più che concreto e così a notte fonda firmai per l’obbligo di quarantena per chi ritornava dal nord Italia. Facevamo riferimento non ai lombardi ma a chi era stato in Lombardia e non era rivolto a tutti ma solo agli studenti. Non coinvolgeva operai, trasportatori. Ricordo che il governatore della Lombardia Fontana ne chiese l’immediata rimozione, ma io non avevo intenzione di offendere nessuno. Quanti sono tornati? Circa mille ma non è un numero veritiero. Credo che ci siano almeno altre 2 mila persone che sono tornate e non lo hanno dichiarato e forse sono in giro come se nulla fosse".