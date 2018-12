Governo-Figc '5% diritti tv per i vivai'

Giorgetti incontra Gravina e Miccichè, linea comune sui giovani

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Governo e Federcalcio uniti per adottare misure a favore di vivai e settori giovanili. Incontro a Palazzo Chigi tra i sottosegretari Giorgetti e Valente ed i presidenti di Figc e Lega di A, Gravina e Miccichè. La Figc porterà in discussione al prossimo CF una norma che prevede di destinare il 5% sui trasferimenti a titolo definitivo dei calciatori in favore delle Società che li hanno valorizzati; inoltre il Governo ha deciso una modifica alle quote di ripartizione delle risorse da commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi oggetto della 'legge Melandri', prevedendo che una percentuale del 5% sia attribuita in base ai minuti giocati nel massimo campionato da giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani, secondo parametri che verranno decisi con successivo Decreto del Presidente del Consiglio e con l'entrata in vigore a partire dalla stagione 2021-2022.