Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.21 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento...

Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

Genova, un mese dopo. Minuto di silenzio in allenamento per i 2 club

Tardelli a Mancini: "Basta esperimenti, trova un'identità per l'Italia"

Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL ma si ferma Mancini

Roma, Pastore ancora out. Nzonzi verso la maglia da titolare

Juventus, Barzagli out contro il Sassuolo

Dal 2-0 di Firenze alla Roma: Chievo, 600 partite in A

Cagliari, tanti dubbi per Maran verso il Milan: ballottaggio a centrocampo

De Grandis (Sky): "Dybala? Allegri non rinuncia a Mandzukic"

Inter, i convocati di Spalletti per il Parma: c'è Vrsaljko, out Lautaro

Mattioli (pres. Spal): "Lazzari in Nazionale, che emozione"

Sampdoria, i convocati di Giampaolo: out Regini, Praet e Saponara

Fiorentina, i convocati per Napoli: out Lafont, torna Veretout

Parma, 23 convocati per l'Inter: torna Ciciretti. Siligardi reintegrato

Lazio, Berisha out contro l'Empoli: rischia di saltare anche l'Apollon

Guidetti: "Napoli, il calcio non è scienza. Diamo tempo ad Ancelotti"

Capello: "La sosta porterà sorprese in campionato. E occhio alle coppe"

Spezia, i convocati di Marino: out Lamanna, c'è Bachini

Taglialatela: "Napoli in rodaggio, Lafont somiglia a Donnarumma"

Cagliari, differenziato per Ceppitelli e Rafael. Klavan ok

Governo, ok a principi informatori Coni

Empoli, ancora differenziato per Pasqual: Veseli si svalda per la Lazio

Juventus, per Barzagli nuovi controlli nei prossimi giorni

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Con un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri il Governo ha approvato i nuovi principi informatori del Coni, le 'regole' alla base degli statuti delle federazioni affiliate. Tra le novita' dei principi informatori, l'introduzione di quote rosa nei consigli federali e lo stop al voto degli arbitri qualora non previsto a livello internazionale. Ora tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni dovranno adeguare i loro statuti.

Ok a regole base per federazioni, ora statuti da adeguare

