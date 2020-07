Goycochea ricorda la cabala di Italia ‘90: "Prima dei rigori urinavo in campo"

vedi letture

Sergio Goycochea, l'uomo che ha messo fine al sogno azzurro a Italia '90, ha concesso un'intervista a gianlucadimarzio.com ricordando, tra i tanti temi, il suo speciale portafortuna prima dei calci di rigore: "Con la Jugoslavia nacque per una questione di necessità: dopo i tempi supplementari dovevo urinare, ma non potevo tornare negli spogliatoi. Avevamo giocato in tardo pomeriggio con 25° e avevo bevuto un litro e mezzo d’acqua, così urinai in campo e vincemmo. Nella partita successiva con l’Italia non ne avevo bisogno, ma lo feci lo stesso e funzionò".