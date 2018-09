Gozzi (presidente Entella): "Felici per Zaniolo. Ci avevamo visto bene"

La convocazione di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99, con l'Italia è stato ben accolto anche dalla Virtus Entella, club nelle cui giovanili il ragazzo è cresciuto e con cui ha debuttato in Serie B. Il presidente dei liguri Antonio Gozzi ai microfoni de Il Secolo XIX ha raccontato l'intuizione di prenderlo dopo l'addio alla Fiorentina: “Quando la Fiorentina ha deciso in modo inspiegabile di lasciarlo andare abbiamo avuto l'intuizione giusta. Su Zaniolo abbiamo avuto la capacità di vedere bene. Sono contento per il ragazzo e per la famiglia, ma è una grande soddisfazione anche per l'Entella”.