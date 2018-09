Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha parlato a La Repubblica in seguito alla decisione da parte del Tribunale Federale di punire il Chievo Verona con tre punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie: "E' una barzelletta, l'ennesimo infortunio di un sistema di giustizia sportiva che va azzerato e cambiato. Non è credibile. Si mandano dei messaggi aberranti: finanzi campagne acquisti con milioni di nero, vedi Foggia, e non succede niente. Falsifichi i bilanci per più stagioni e non accade niente. Cambi le regole sui ripescaggi e va tutto bene. All'Entella poi hanno fatto qualcosa di allucinante. Prima con quello che hanno fatto con i punti di penalizzazione del Foggia e poi col Cesena. Hanno aspettato che fallisse perché così non poteva essere punito, se avessero agito subito noi saremmo in B. Lo chiamerei furto più che Serie B negata. Il Consiglio federale di ottobre e l'elezione del nuovo presidente dovranno dare una soluzione. La prima cosa da fare è mettere mano alla giustizia sportiva, con un ente esterno alla FIGC che nomini giudici imparziali e indipendenti. Altrimenti aboliamola e facciamoci giudicare tutti dalla giustizia civile".