vedi letture

Grammatica: "Lo Spezia può arrivare lontano. Italiano? Somiglia a De Zerbi"

L’ex direttore sportivo della Reggiana e della Primavera della SPAL – fra le altre - Andrea Grammatica ha parlato a Cittadellaspezia.com dell’ottimo momento della squadra ligure elogiando il lavoro del tecnico Vincenzo Italiano: “Raramente ho visto una squadra giocare con un ritmo come quello dello Spezia, ma sarebbe riduttivo dire che è una squadra che corre, semmai è un gruppo di giocatori che sa dove correre e dà ritmo attraverso le giocate. Lavora molto bene sulle catene, è martellante e la trasmissione della palla sa essere sempre decisa e veloce. In Italia ho visto lavorare su questo fondamentale soltanto a Italiano e De Zerbi. - continua Grammatica – Se riesce a mantenere questo ritmo lo Spezia può arrivare lontano, ma preferisco non dire altro. Ci sono tanti giocatori in crescita e a gennaio sono arrivati giocatori che permettono di avere alternative pesanti a gara in corso. Credo che Benevento a parte le più attrezzate per la Serie A siano Frosinone, Crotone e Spezia, anche se con caratteristiche diverse fra loro”.