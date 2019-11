Gran Galà del Calcio AIC, da Sirigu a CR7: ecco tutti i candidati ai premi

Fonte: grangala.assocalciatori.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giunge alla 9ª edizione il “Gran Galà del calcio AIC”, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ed eventi Dema4 di Manuela Ronchi e Demetrio Albertini. Anche quest’anno, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta.

Nel corso della serata verrà premiato quello che per la stagione 2018/2019 è stato votato come l’undici ideale della Serie A maschile e femminile: ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore e alla calciatrice top della stagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato.

Ecco i possibili vincitori della categoria maschile:

Portieri: Wojciech Szczęsny, Samir Handanovic, Salvatore Sirigu.

Difensori: Giorgio Chiellini, Milan Skriniar, Aleksandar Kolarov, Kalidou Koulibaly, Alex Sandro, Joao Cancelo, Giovanni Di Lorenzo, Armando Izzo.

Centrocampisti: Miralem Pjanic, Piotr Zielinski, Josip Ilicic, Nicolò Barella, Fabian Ruiz.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata, Federico Chiesa, Papu Gomez, Fabio Quagliarella, Krzysztof Piatek.

Allenatori: Gian Piero Gasperini, Sinisa Mihajlovic, Massimiliano Allegri.

Arbitri: Gianluca Rocchi, Daniele Orsato, Paolo Silvio Mazzoleni.

Società: Atalanta, Juventus, Lazio.

Giovani Serie B: Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli, Dimitri Bisoli.