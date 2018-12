Gran Galà del Calcio, Icardi vince tre premi: "Grazie a chi mi ha votato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre premi per Mauro Icardi al Gran Galà del Calcio AIC di ieri sera. L'attaccante dell'Inter è stato inserito nella Top 11, ma ha anche conquistato il premio di miglior calciatore in assoluto oltre il premio per la rete più bella (quella contro la Sampdoria). L'argentino ha ringraziato tutti attraverso il suo profilo Instagram: "Grazie a tutti i miei compagni! Grazie a tutti i miei colleghi che mi hanno votato per ricevere questi tre premi".