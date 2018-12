Gran Galà del Calcio, Koulibaly: "Orgoglioso di essere nella Top 11"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premiato al Gran Galà del Calcio AIC, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha espresso la propria gioia e la soddisfazione attraverso il suo profilo Twitter. "Orgoglioso di stare, per la terza stagione consecutiva, nella Top 11 AIC. Grazie ai miei compagni: per me una famiglia. E grazie ai tanti colleghi che mi hanno votato: avversari in campo, nemici mai", ha scritto il calciatore degli azzurri.