Gran Galà del Calcio, niente cena per CR7: motivi di ordine pubblico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha fatto discutere l'arrivo, solo a tarda serata, di Cristiano Ronaldo al Gran Galà del Calcio AIC di lunedì sera, appena in tempo per ammirare sé stesso come leader della Top 11 della Serie A 2018-19 e ritirare il premio come miglior giocatore della scorsa stagione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega come la presenza del lusitano sia stata meticolosamente programmata dagli organizzatori, che non avrebbero potuto garantirne la sicurezza per tutta la serata e durante la cena: troppi 700 ospiti da gestire, per cui CR7 è arrivato nei pressi del MegaWatt di Milano solo alle 22.40, è entrato da un ingresso secondario ed è stato accolto in sala dal suo agente Mendes e da due persone della Juventus. A 850 km di distanza si consumava invece il trionfo di Messi alla serata del Pallone d'Oro: ma questa è tutta un'altra storia.