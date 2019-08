Grande Torino, omaggio in cima a Punta Breithorn

Ex calciatori Bruno e Annoni portano bandiera a quota 4.165 mt

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - L'omaggio al Grande Torino, nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga, ha raggiunto i 4.165 metri di Punta Breithorn. A scalare la montagna, accompagnati dalla guida alpina Roberto Rossi, sono stati due cuori granata doc come Pasquale Bruno e Enrico Annoni, difensori del Toro che a inizio anni '90 ha raggiunto la finale di Coppa Uefa e vinto la Coppa Italia. Bruno e Annoni sono in Valle d'Aosta ospiti del Cervino CineMountain, che ha inaugurato la 22esima edizione con un talk dedicato agli Invincibili e alla passione Toro, a cui sono intervenuti anche il direttore generale del club Antonio Comi, Vittore Beretta, presidente della fratelli Beretta sponsor del Torino, lo showman Piero Chiambretti, il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo e l'ex tecnico dell'Italvolley Mauro Berruto. Con Bruno e Annoni, che in cima al Breithorn hanno sventolato una bandiera granata, c'era anche il 'poeta del gol' Claudio Sala, che tuttavia si è fermato a quota 3.500 metri.