Grassani e i rischi per la Roma: "No all'esclusione dalle coppe europee"

L'avvocato Mattia Grassani, esperto in diritto sportivo, ha parlato a Leggo sui fatti di Liverpool: "Ci saranno conseguenze perché il codice UEFA è più severo di quello italiano. Si parla di fatti inside or around the stadium, dentro o fuori lo stadio. E la rissa si è verificata nelle vicinanze di Anfield. Esclusione dalle coppe? questo rischio non esiste sarebbe un provvedimento abnorme e singolare. Una sorta di punizione ad roman. Quando i club inglesi vennero squalificati dopo l'Heysel si era arrivati a un fenomeno Hooligans che coinvolgeva tutte le squadre e praticamente a ogni partita. Non siamo di fronte a una situazione simile".