Gravina dopo l'inchiesta di Report: "Rapporto club-curve va ordinato"

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

Pres. Sicula Leonzio: "Gravina in FIGC? Conosce problematiche C"

Serie C, vittorie corsare per Olbia e Pisa

Rimini, per la panchina trattativa con Leonardo Acori

Pres Potenza: "Soddisfatti per vittoria ma vorrei soffrire di meno"

Albissola, in pole per la panchina c'è Bellucci

Ternana, Altobelli: "Fra 40 giorni sarò di nuovo in campo"

Pres. Feralpi: "Con Gravina in FIGC riforma dei campionati"

Serie C, la top 11 del gir. A: doppiette per Euspei, Pesenti e Ragatzu

Serie C 2018/2019: le panchine: il Monza sceglie Brocchi

Serie C 2018/2019: le panchine: Asta riparte da Pistoia

Serie C, la top 11 del gir. B: D'Angelo lancia la Fermana

Serie C, la top 11 del gir. C: Castaldo e Marotta da dieci e lode

L'editoriale sulla C - I tre cardini per la Lega Pro del domani

Ghirelli sull'elezione di Gravina: "I ribelli hanno vinto in FIGC"

Pistoiese, via Indiani. Asta sarà il nuovo tecnico

Pro Piacenza, niente affitto per il Garilli. A rischio la gara con la Robur

Monza, Brocchi: "Qui per portare serenità. Ho sentito il presidente"

Altre notizie Serie C

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve "è un tema che lascio alla magistratura ordinaria. È il rapporto tra società e curve che dovrebbe essere ordinato. Poi la malavita è malavita e se ne deve occupare la giustizia ordinaria". E' l'opinione del presidente della Figc, Gabriele Gravina all'uscita da Palazzo Chigi dove si è incontrato con il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti e quello del Coni, Giovanni Malagò. Un tema tornato d'attualità con l'inchiesta di 'Report' sul caso della Juventus e delle infiltrazioni della malavita nella curva bianconera. Sul punto però Gravina specifica di non aver visto la puntata di ieri, quindi "non posso dare giudizi".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy