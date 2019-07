Gravina: "Istituita black-list per i vecchi dirigenti, figure da escludere"

Intervistato da Sky Sport a margine della nona edizione di ‘Report Calcio’, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così del rinnovamento messo in atto dalla Federazione: "Abbiamo istituito una black-list per i vecchi dirigenti, personaggi che dobbiamo escludere dal nostro mondo". Non è mancata poi neanche una battuta sul successo del calcio femminile grazie all'ultimo Mondiale: "È stato un mese straordinario per tutto il movimento, il calcio femminile merita rispetto".