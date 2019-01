Gravina: "Massima vigilanza sulle vicende del Palermo"

Dopo appello sindaco Orlando su cessione squadra rosanero

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha risposto alla richiesta di massima attenzione e vigilanza inoltrata del sindaco di Palermo Leoluca Orlando a dicembre a proposito della cessione della squadra di calcio rosanero da Maurizio Zamparini a non ancora meglio identificati investitori inglesi. A darne notizia è lo stesso sindaco Orlando attraverso Twitter. "Sulle vicende del Palermo - scrive il sindaco a corredo della fotografia della lettera ricevuta da Gravina - massima attenzione da parte della Figc confermata dal Presidente Gravina. Palermo merita società e squadra all'altezza di aspettative dei tifosi e della città". Nella lettera inviata dal presidente della Federcalcio si legge che "Figc e Lega di B - scrive Gravina - seguono con attenzione la situazione del Palermo, anche in relazione agli adempimenti previsti in materia delle normative federali".