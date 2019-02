Presidente Figc dopo tafferugli di ieri a Firenze e alla Spezia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Desidero esprimere solidarietà alle Forze dell'Ordine in servizio ieri in occasione di Fiorentina-Atalanta e Spezia-Livorno, vittime di quelle che sembrano profilarsi come vere e proprie aggressioni da parte di alcuni teppisti. La condanna verso tutti gli atti di violenza in occasione di partite di calcio è netta e ferma, mi auguro che vengano individuati e puniti con la giusta severità". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta i tafferugli la notte scorsa a Firenze tra tifosi dell'Atalanta e polizia dopo la partita di Coppa Italia e a La Spezia, nel posticipo di Serie B.