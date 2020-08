Graziani: "Chiesa ancora più grande in una big, alla Juve consiglio Zaniolo"

L'ex attaccante di Torino, Fiorentina e Roma, Francesco Graziani, si è così espresso su Federico Chiesa e non solo:

"Probabilmente Chiesa in un grande club diventerebbe ancora più forte di quanto già è. Se dovessi consigliare un calciatore di prospettiva alla Juve direi Zaniolo. Stadi? Senza pubblico è un calcio senza emozioni. Mancando la gente sugli spalti viene meno l'essenziale, e i calciatori ne patiscono. Anche per noi vedere in tv queste partite anomale e asettiche è triste".