© foto di tv

Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby della Mole di domani: "C’è lo spirito da Toro che di solito nei derby emerge prepotente. Se ci fosse anche in questa circostanza ecco che la sfida sarebbe tutt’altro che scontata. Il Torino di San Siro ha portato un pressing alto che se ripetuto potrebbe creare seri grattacapi ai bianconeri. E poi nessuna partita è scontata, come ci ha appena ricordato lo Young Boys. Il sintetico può aver inciso, ma fino a un certo punto. Ora le motivazioni sono diverse, ma la sfida è aperta".