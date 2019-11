Francesco Graziani, ex Torino, non ha risparmiato critiche alla formazione granata per la prestazione offerta ieri sera contro l’Inter. L’ex attaccante ha criticato in particolare l’approccio in occasione del primo gol subito: “Ma come si fa a pendere un gol come il primo? Erano tutti e tre a prendersi un caffè... E anche nel terzo hanno lasciato mezz'ora di tempo a Lukaku per tirare senza chiuderlo. Non è possibile difendere in questo modo”, ha concluso.