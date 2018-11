Graziani: "Fiorentina, Pjaca è un flop. Simeone non è un centravanti"

L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, affrontando l'argomento relativo all'attacco viola: "Il problema è che una volta che Simeone non rispetta le attese, perché fa pochi gol ed è poco produttivo, non c’è un'alternativa. Si era puntato molto su questo tridente, ma l'unico che sta facendo davvero bene è Chiesa, mentre gli altri due non sono pervenuti. È dovere della Fiorentina intervenire su Simeone e Pjaca. Che poi Pioli prova anche a cambiare, ma il tandem Mirallas-Eysseric visto a Torino non è assolutamente da ripetere. Simeone? Lui è una seconda punta, ha fatto bene l'anno scorso ma da solo fa fatica a reggere le sorti di un reparto intero. Serve un altro attaccante, però se non cresce la Fiorentina andrà incontro a delle difficoltà. Pjaca un flop? Arrivati alla decima giornata direi di sì. È stato preso con una forma fisica approssimativa ma, giunti ai primi di novembre, devi dimostrare quello che sai fare. Se non ci riesci è un problema".