Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di radio Sportiva: "Nell'Inter ormai tutto quel che succede viene messo in piazza. Non si poteva continuare ad andare avanti così, con tutti i chiacchiericci e discorsi. Il pugno duro ci voleva, da oggi con Marotta si respira un'aria nuova. Finalmente ha capito che per andare avanti nella sua storia doveva avere un comportamento diverso verso i suoi tesserati. Il caso Icardi ha creato turbative incredibili nello spogliatoio. Wanda? Se era la mia compagna e manager non gli avrei mai permesso di fare un'esposizione così mediatica. Con i social la sua figura è diventata imbarazzante, parla non solo di Icardi ma fa 'invasioni' anche di campo. Meno male in Italia c'è il Napoli, vista la strapotenza tecnica della Juve. Rispetto alla stagione scorsa ci sono 8 punti in meno ed è uscita in malomodo dalla Champions, ma sta onorando al meglio il Campionato e ieri ha ottenuto una vittoria limpida.