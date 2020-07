Graziani: "La Juventus se gioca così in Champions League va a casa presto"

Intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ in onda su Italia 1, l’ex attaccante Francesco Graziani ha parlato così della Juventus: “Se gioca così in Champions League va a casa presto. Mi dà l’idea di essere un’orchestra dove ognuno suona per conto suo, non gioca da squadra. Non possono sempre aspettare che Dybala si inventi qualcosa. Non capisco perché la Juventus abbia dato via Mandzukic, a Cristiano Ronaldo manca quel tipo di riferimento. In Italia puoi ancora prenderti certe libertà, in Europa devi stare attento”.