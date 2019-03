Graziani: "Roma, metti le foto della Spal nello spogliatoio"

L'ex giocatore della Roma Francesco Graziani è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla Roma.

"Se fossi Ranieri, metterei nello spogliatoio della Roma le foto dei giocatori della Spal che con poco hanno ottenuto il massimo. La squadra giallorossa non può fare quelle figure".

Lautaro infortunato?

"Bisogna valutare la condizione fisica di Icardi, che se non è al meglio potrebbe anche decidere di non giocare per evitare una brutta prestazione. Adesso non comandano neanche più gli allenatori..."

Sul Torino.

"Oggi ho letto l'intervista di Belotti e ci sono rimasto un po' male. Ha citato solo il Grande Torino, cosa giustissima che va fatta sempre, ma non ha ricordato il mio Toro, che per anni è stato alla pari della Juventus. Mi dispiace che Mancini abbia messo da parte Belotti, che per me avrebbe meritato la chiamata in Nazionale".