Graziani: "Sarri avrebbe dovuto dimettersi prima di Napoli-Torino"

Intervistato da Radio Marte, Francesco 'Ciccio' Graziani ha così commentato la stagione del Napoli, squadra che concluderà la Serie A 2017/18 al secondo posto: "Bisognerebbe fare un applauso lungo un chilometro al Napoli, per il gioco espresso la squadra avrebbe meritato lo Scudetto. La Juve diventa cannibale nelle difficoltà, anche se ha avuto un pizzico di fortuna. Sarebbe un peccato perdere Sarri, perché magari rinforzando questa squadra potrebbe diventare ancora più forte. Fossi in Sarri mi sarei dimesso già prima della gara con il Torino, dopo le accuse ricevute da De Laurentiis. Ancelotti guadagna nove milioni, non ci viene al Napoli, così come non viene Conte. Penso a Giampaolo o al massimo Gasperini, senza Sarri temo che Napoli possa ridimensionarsi".