Graziani su Buffon: "I campioni vanno rimpianti e non compatiti"

Ciccio Graziani, attaccante campione del mondo nel 1982, ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi anche sul record di presenze in Serie A di Gigi Buffon: "Quest'anno coronerà il sogno di essere il calciatore più longevo del nostro campionato. Quando lo vedo in panchina che soffre e sbraita mi viene un nodo di tristezza. I grandi campioni si devono rimpiangere, non compatire".