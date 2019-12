Francesco Graziani, ex attaccante viola, si è così espresso in merito all'arrivo - ormai imminente - di Beppe Iachini sulla panchina gigliata: "E' un esperto di salvezze, ma con l'Empoli non ce l'ha fatta e sarei andato su altro. Poi serve un attaccante d'esperienza perché Vlahovic da solo non può bastare, sono molto preoccupato. nelle ultime due gare la Fiorentina ha fatto delle buone prestazioni, quindi Montella era da cambiare semmai dopo la sfida contro il Lecce. Ma senza un centravanti chiunque farebbe fatica: serve qualcuno che ti assicuri 10 gol da qui a fine stagione", ha detto Graziani ai microfoni di Radio Bruno Toscana.