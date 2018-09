Greggio: "Tapiro d'Oro? A Brych e Douglas Costa"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Tapiro d'Oro a Brych e Costa". La proposta arriva da Ezio Greggio, intervistato da Tuttosport per lanciare la nuova stagione di Striscia la Notizia: "Tapiro? A Ronaldo no, piuttosto all’arbitro che ha fatto una cavolata e a quel pirla dell’assistente. L’altro però lo darei a Douglas Costa: capisco che in campo possano volare parole pesanti o gesti antipatici, ma un professionista, aggiungerei, un professionista che gioca nella Juve, non deve arrivare a fare bassezze del genere. Quindi il primo meritatissimo Tapiro va a lui, insieme al genio che ha diretto Valencia-Juve, uno che non andava bene ad arbitrare neanche scapoli contro ammogliati".