Gregorio Paltrinieri: "Rio 2016 è la gara che rivedo più volentieri"

Il nuotatore Gregorio Paltrinieri intervistato da DAZN ha parlato di come sta passando il tempo in questo momento di reclusione a causa dell'emergenza Coronavirus spiegando di riguardare vecchie gare, sue e non solo, per passare il tempo: “In questi giorni è capitato spesso di guardare vecchie gare, non solo mie, che mi gasassero. Se penso alle mie mi viene in mente senza dubbio quella di Rio 2016 perché c'è una storia lunghissima dietro, tutte le emozioni che ho provato. È la gara che mi trasmette di più e che riguardo più volentieri”.