Griezmann, clausola scenderà a 120 mln

Punta Atletico piace a PSG e Barca, ma guadagna 23 mln all'anno

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La possibilità che Antoine Griezmann cambi maglia l'estate prossima è tutt'altro che remota. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid, classe 1991, dopo il rinnovo-record della passata stagione con i 'Colchoneros', diventerà infatti più 'appetibile' grazie alla clausola che, con la prossima finestra estiva, scenderà (è prevista dal contratto) da 200 a 120 milioni. Il PSG, secondo i media spagnoli, proverà a ingaggiare 'Le petit diable', ma anche il Barcellona non ha rinunciato del tutto a investire su di lui in un futuro a breve termine. Di certo c'è che, nel prossimo mercato, si parlerà molto dell'attaccante francese, campione del mondo l'anno scorso in Russia, sebbene il suo ingaggio non sia proprio alla portata di tutti i club. Griezmann, infatti, guadagna 23 milioni a stagione.