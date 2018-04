Grobbelaar condanna Roma: "Reds avanti. Salah? Se lo cedi sei matto"

Nella finale del 1984 ipnotizzò i rigoristi della Roma, portando così il Liverpool a vincere la Coppa dei Campioni allo stadio Olimpico. Adesso Bruce Grobbelaar, ex portiere dei reds, ha commentato a La Repubblica il prossimo incrocio nelle semifinali di Champions League tra le due formazioni in questione. "Vincerà il Liverpool e poi anche la finale. Il calcio è una faccenda inglese, mica per niente l’hanno inventato loro. Salah? Bisogna essere matti per vendere un giocatore del genere, oppure aver bisogno di molti soldi”, ha detto l'ex portiere del Liverpool come riporta Vocegiallorossa.it.