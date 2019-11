© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e testimonial della campagna D.i.Re contro la violenza sulle donne, è intervenuta a microfoni di Radio 1 Sport, canale digitale della Rai ha parlato anche della situazione di Federico Chiesa in bilico fra rinnovo e addio alla Fiorentina: "Il rifiuto al Real Madrid? Non entro nel merito delle scelte di Chiesa, la mia è stata una scelta importante e significativa, una scelta di vita. A Firenze abbiamo iniziato un progetto per lo sviluppo del calcio femminile ed era giusto proseguirlo. - continua Guagni come riporta Firenzeviola.it - Il mondiale ha dato una grande mano in questo senso, siamo andati oltre le aspettative: abbiamo fatto innamorare la gente del calcio femminile. La Juve? Non è imbattibile".