Guai fiscali per Cristiano Ronaldo: se non trova accordo rischia 10 anni

© foto di J.M.Colomo

Calcio e guai fiscali: in Spagna ci stanno facendo l'abitudine. Ma per Cristiano Ronaldo i guai rischiano di arrivare. Il portoghese è stato accusato dal Fisco di aver evaso 14,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Cadena Ser, i suoi legali hanno ingaggiato tre periti per smontare le accuse, ma i professionisti avrebbero confermato la valutazione dell'accusa, definendo addirittura la versione del fenomeno portoghese "la più assurda mai vista". A questo punto CR7 dovrà negoziare con l'agenzia fiscale iberica, per evitare il rischio di una condanna da 10 anni di carcere in su.