Guai per l'ex Juve Nicklas Bendtner: condannato a 50 giorni di carcere

Problemi giudiziari per l'ex attaccante di Arsenal e Juventus Nicklas Bendtner. Come riporta la stampa danese il giocatore, attualmente in Norvegia al Rosenborg, è stato condannato a 50 giorni di prigione per aver aggredito un tassista di Copenhagen lo scorso settembre dopo una notte trascorsa in un night club. Oltre al carcere Bendtner dovrà risarcire il malcapitato autista con 1500 euro di ammenda.