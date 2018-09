Guai per Lemina: all'ex Juve la multa più alta mai data in Regno Unito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maxi-multa per Mario Lemina: il centrocampista ex Juventus, oggi in forza al Southampton, avrebbe infatti rifiutato di comunicare alle autorità chi era alla guida della sua auto, colta oltre i limiti di velocità in ben tre occasioni. Di qui la sanzione da 96 mila sterline, definita dai magistrati la più alta mai vista per una violazione delle norme stradali. Curioso il parallelo evidenziato dal The Independent: i 39 punti tolti alla patente di Lemina sono più di quanti ne abbia ottenuti il Southampton l'anno scorso in Premier League (36).