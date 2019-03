"Parole che non possono essere pronunciate nemmeno per scherzo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Gli insulti sono sempre intollerabili. Condanno con forza le parole del cronista sportivo secondo cui sarebbe sbagliato far arbitrare le donne. Sono parole che non possono essere pronunciate nemmeno per scherzo": così il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, commenta la vicenda dell' arbitra insultata dal cronista dell'emittente Canalecinquetv Sergio Vessicchio prima della partita Agropoli-Sant'Agnello. "Solidarietà alla giovane arbitra, Annalisa Moccia - prosegue Giorgetti - Ma servono provvedimenti contro questa cultura violenta e sessista incompatibile con tutta la società e con qualsiasi manifestazione ed evento sportivo che è prima di tutto unità, gioia, sana e paritaria competizione".