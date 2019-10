Guardiola: "Ho amici personali in prigione solo per aver chiesto di votare"

© foto di Imago/Image Sport

"Serve un intervento internazionale per risolvere il problema della Catalogna". Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa pre-Crystal Palace (gara domani alle 18.30) ha affrontato un tema che evidentemente gli sta a cuore in modo particolare: "Non ho idea di quello che succederà, penso a quanto sia incredibile la marcia di sostegno a politici imprigionati da più di un anno.

Qualcuno deve aiutarci a parlare. Ho amici personali che spenderanno dieci anni in carcere soltanto per aver chiesto di votare, e in milioni li sosterranno in modo pacifico. La destra, la sinistra: no. Serve l'Europa".