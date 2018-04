Guardiola: "Real-Juve? In Europa gli arbitri incidono sui risultati"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul tema Champions: "Bayern-Real Madrid? Mi auguro che passi il Bayern, che abbia la fortuna che merita e che possa arrivare in finale. Il rigore che ha qualificato il Real Madrid è ancora oggetto di discussione, in questa competizione le decisioni arbitrali e i piccoli dettagli condizionano i risultati. L'espulsione? L'arbitro mi ha detto che potevo protestare nello spogliatoio, ma non sul terreno di gioco. Io sono così e il club aveva bisogno che io lo difendessi, anche se ovviamente sarebbe stato meglio continuare a stare nell'area tecnica piuttosto che in tribuna. Ora dobbiamo solo concentrarci sul vincere la Premier che è il titolo più importante della stagione".