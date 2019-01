Guarino: "Viola, che colpo Traore. Può essere un gran bel jolly"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha messo a segno il colpo Traore. Dall'Empoli i viola hanno acquistato per la prossima stagione il centrocampista ivoriano classe 2000, sborsando dodici milioni. Un acquisto importante considerato anche che il giocatore era seguito da vari club. Rosario Guarino, ex calciatore empolese e grande conoscitore della realtà azzurra, spiega: "Tra gli emergenti, Traore è uno dei più promettenti nel nostro calcio. L'Empoli se lo è ritrovato in mano e ora la Fiorentina ha giustamente deciso di investire su di lui. Credo che a Firenze possa far bene, anche se ha bisogno di crescere ancora e il passaggio da Empoli a Firenze non è semplicissimo nel senso che quella fiorentina è una piazza esigente. Bisogna aspettarlo"., dice in un'intervista al sito TimGate.

Come caratteristiche che giocatore è? In molti hanno detto che è un calciatore duttile...

"Credo che sia una valutazione giusta. E' un calciatore che deve ancora definirsi e può far comodo in varie situazioni di gioco. Col passare del tempo per un giocatore arriva una vera e propria definizione tattica. Ma ripeto, la Fiorentina ha acquistato uno dei più promettenti in circolazione . Spero possa essere un jolly multifunzionale. E fa piacere che la Fiorentina si muova così, ha idee chiare in prospettiva".

C'è anche chi lo ha accostato a Nainggolan...

"Magari potrà diventare un giocatore del genere. Ad oggi è da scoprire. Però, chapeau alla Fiorentina".