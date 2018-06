Gudjohnsen: "Benatia sarà uno dei migliori difensori del Mondiale"

Fonte: TuttoJuve.com

Interpellato da FourFourTwo, l'ex attaccante di Chelsea e Barcellona Eidur Gujohnsen ha stilato il suo undici dei Mondiali. Citando uno juventino: "Mehdi Benatia sarà uno dei migliori difensori della Coppa del Mondo. Ha giocato in squadre d'altissimo livello, Roma, Bayern Monaco e ora alla Juventus. Ha tanta esperienza e può guidare un'outsider come il Marocco in alto".