Federico Guidi, ex ct della Nazionale U20 nonché ex tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato a Radio Sportiva di Castrovilli e di Chiesa: "Vedere Castrovilli in Nazionale è una grande soddisfazione e un'enorme emozione. Quando un giocatore che hai allenato arriva a certi livelli ti ripaga di tutto il lavoro fatto. Nelle prossime ore sicuramente lo sentirò. Chiesa? Ha doti rare, che nel campionato italiano possono incidere tremendamente in qualsiasi partita indipendentemente dal ruolo in cui viene proposto. Credo però che renda al top sulla fascia, anche perché sa giocare bene con entrambi i piedi. La formula che lo ha visto in attacco con Ribery ha prodotto risultati positivi, ma da esterno dà il meglio di sé".