Guidolin: "Champions? Con Muriel occhio alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin, ex allenatore tra le altre di quella che fu l'Udinese di Luis Muriel, ha parlato al Corriere dello Sport della corsa al quarto posto che vale la Champions League: "A Udine perdemmo i preliminari due volte di fila, non bastarono gli undici gol di Muriel per arrivare quarti. Adesso il colombiano è alla Fiorentina, quindi occhio ai viola che hanno preso un giocatore maturo e completo nel suo processo di crescita. Se Muriel rimane quello che conosco, la Fiorentina ha le carte in regola per navigare nella parte alta della classifica a lungo. Rivedo in Luis l'entusiasmo e la continuità di quando arrivò in Italia".