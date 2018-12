Guidolin: "Il cucchiaio di Maicosuel è una ferita che sanguina ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista al Messaggero Veneto per Francesco Guidolin che ritorna su un episodio storico. "Il rigore dal dischetto di Maicosuel è una ferita che sanguina ancora". Lo spunto è il sorprendente tifo per i friulani di Antonin Panenka, ora settantenne, inventore proprio del rigore a scavetto. Il Panenka, giustappunto. E Maicosuel costì l'eliminazione europea all'udinese contro il Braga e Guidolin ancora non digerisce. "E' stata la pià grande delusione della mia carriera da allenatore".