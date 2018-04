Guidolin sul Bologna: "Con Saputo si può stare tranquilli"

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin ha parlato al Corriere di Bologna di mister Donadoni e della stagione del Bologna. Questo il pensiero del tecnico friulano: "Donadoni ha sempre raggiunto il suo obiettivo. Bologna che gioca male? Per fare del calcio divertente ci vogliono i giocatori bravi. Donadoni è un tecnico serio e preparato, e la salvezza è stata raggiunta da tempo. Mi sembra fosse questo l'obiettivo della società. Bologna avrebbe bisogno di qualcosa di gustoso: tipo avvicinarsi alla quota europea. Saputo? E' una persona serie e che vuole fare calcio. La crescita del Bologna sarà lenta ma costante. Io con un presidente come Saputo sarei tranquillo. Finali di campionati anonimi? Quando in Italia non hai più motivazioni calano intensità e concentrazione. In Inghilterra è diverso. Io pronto a tornare? Sì, ma vivo l'attesa con serenità, perché è stata una scelta mia".