© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nasce il Milan di Maldini e Boban. Un altro grande ex rossonero, Ruud Gullit, ha parlato a Sky Sport 24 del nuovo corso del Diavolo: "Il Milan ha sofferto un po', non è riuscito a qualificarsi per la Champions League. Spero che faranno bene il prossimo anno e che Paolo farà un bel lavoro. Servono i soldi, con quelli puoi comprare i giocatori. Li hanno spesi anche negli altri anni ma non hanno preso i giocatori di cui aveva bisogno il Milan".