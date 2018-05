Guly: "Lautaro Martinez il migliore attaccante del campionato argentino"

Fonte: fcinternews.it

Intervistato da Premium Sport in quel di Milanello, dove era di passaggio per salutare gli ex compagni di squadra Gennaro Gattuso e Christian Abbiati, Andrés Guglielminpietro ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez, giocatore promesso sposo dell'Inter: "E' uno bravo, molto bravo. Per me è l'attaccante più bravo del campionato argentino. Penso possa giocare con Icardi, è uno che esce di più dall'area".