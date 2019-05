Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan ha parlato a DAZN soffermandosi sull'eterno duello fra Leo Messi e Cristiano Ronaldo: "Cristiano per me è un giocatore di classe mondiale, ma è indietro rispetto a Messi. O meglio, Cristiano non è allo stesso livello galattico di Messi. Sinceramente penso che non avremo mai più un giocatore come lui, per questo dobbiamo approfittarne e guardarlo fin quando giocherà. Io sono un suo grande fan".