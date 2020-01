Gzira United: esonerato Giovanni Tedesco

tecnico lascia club maltese "Scelta non condivisa"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - Giovanni Tedesco, ex giocatore di Palermo, Perugia e Genoa, non è più l'allenatore dei maltesi dello Gzira United. A comunicare la risoluzione consensuale del contratto è stato lo stesso club attraverso una nota pubblicata su Facebook. Tedesco, però, lascia intendere che si è trattato di un esonero. "Oggi si conclude il mio cammino come coach dello Gzira United FC - ha scritto Tedesco sui suoi canali social - Non è una scelta che mi appartiene e che condivido, ma fa parte del gioco. Ci tengo a dire grazie al presidente Sharlon Pace e a tutto il club, ai giocatori, ai membri dello staff per l'opportunità che mi è stata data di fare una esperienza così importante a Malta e in Europa League. Un ulteriore ringraziamento ai supporter che ci hanno sostenuti battaglia dopo battaglia. Qualcuno dice che forse sono troppo esigente e professionale per questo calcio. Forse è vero ma è l'unico modo in cui riesco a vivere questo gioco, con passione, determinazione e spirito di sacrificio". (ANSA).